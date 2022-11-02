Белый дом утверждает, что КНДР направляет в Россию артиллерийские боеприпасы

В США заявили, что эти поставки "не изменят ход" СВО

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов утверждает, что власти КНДР скрытным образом направляют в Россию артиллерийские снаряды для применения их в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине.

"Северная Корея публично отрицала свои намерения поставлять боеприпасы для применения Россией на Украине. Однако наша информация свидетельствует о том, что КНДР втайне поставляет России для войны на Украине значительное количество артиллерийских снарядов, при этом скрывая настоящее место назначения поставок оружия, пытаясь создать видимость того, что они направляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки. Мы будем продолжать следить за тем, были ли получены грузы", - утверждал в среду на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его версии, поставки КНДР "не изменят ход" СВО. "Мы собираемся продолжать предоставлять Украине критически важные системы безопасности, которые необходимы ей для самозащиты", - сказал Кирби.

Соединенные Штаты, сказал он, "будут консультироваться с союзниками и партнерами, особенно в ООН, по поводу дополнительных мер по привлечению [сторон] к ответственности". "Мы пока не принимали никаких решений по этому поводу", - отметил он.

Агентство Yonhap в сентябре со ссылкой на государственные СМИ КНДР сообщало, что Пхеньян не поставлял вооружения в Россию и не планирует этого делать.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.