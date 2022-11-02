В Белоруссии назвали подход Лукашенко к карабахскому конфликту реальным

По словам пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза, "бывшие и нынешние лидеры Азербайджана и Армении благодарны главе белорусского государства за искреннее желание мира и благополучия для всех народов Южного Кавказа"

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Подход президента Белоруссии Александра Лукашенко к армяно-азербайджанскому конфликту основан на реальности, понятен и по-союзнически честен. Об этом ТАСС в среду заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя слова пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна о том, что позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко по процессу нормализации отношений Армении и Азербайджана, а также о ситуации на границе не является союзнической.

"Вы знаете, МИД Армении занял весьма оригинальную позицию. Верность своим союзническим обязательствам Беларусь не на словах, а на деле подтверждает на протяжении всей своей истории", - сказал Глаз.

Он подчеркнул, что "озвученные президентом Белоруссии подходы не оторваны, а, напротив, основаны на реальности, понятны и по-союзнически честны".

"Напомню, что белорусская сторона последовательно выступала за мирное урегулирование карабахского конфликта, прилагая к этому значительные усилия во всех доступных форматах - как многосторонних, так и двухсторонних", - добавил пресс-секретарь.

По его словам, "бывшие и нынешние лидеры Азербайджана и Армении благодарны главе белорусского государства за искреннее желание мира и благополучия для всех народов Южного Кавказа, личный вклад в нормализацию азербайджано-армянских отношений".

"Поэтому рекомендуем нашим друзьям и партнерам внимательно читать и перечитывать многочисленные выступления главы белорусского государства по данному непростому, но вполне разрешимому вопросу", - заключил Глаз.