В Минске считают необоснованным сомнение в порядочности страны в ситуации с Закавказьем

Партнеры и союзники Белоруссии могут быть уверены в республике, заявили в МИД Белоруссии

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Партнеры и союзники Белоруссии могут быть уверены в республике, так как порядочность является одной из черт внешней политики страны. Об этом в среду ТАСС заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя слова армянского коллеги Ваана Унаняна, что позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко по процессу нормализации отношений Армении и Азербайджана не является союзнической.

Ранее Глаз заявлял ТАСС, что верность союзническим обязательствам Белоруссия не на словах, а на деле доказывала на протяжении всей истории.

"Непрофессионально ставить под сомнение этот очевидный факт. Порядочность - одна из черт нашей внешней политики. Поэтому и в дальнейшем наши партнеры и союзники могут быть в нас уверены. Если бы другие страны вели себя так же, то многих проблем удалось бы избежать", - сказал пресс-секретарь.

Глаз выразил уверенность, что "именно в таком открытом ключе, без политических игр и интриг, и следует обсуждать вопросы, когда речь идет о судьбах и жизнях людей".

Унанян назвал заявления Лукашенко о процессе нормализации отношений Армении и Азербайджана сумбурными и необоснованными. Ранее президент Белоруссии на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем выразил недоумение в связи с тем, что в ситуацию на армяно-азербайджанской границе втягивают Евросоюз и ОБСЕ, назвав это "определенной игрой". Он также добавил, что не видит необходимости отправлять дополнительных наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу.