ВС Сербии сбили вражеский беспилотник в воздушном пространстве страны

В Минобороны республики сообщили, что дрон сбили в непосредственной близости от военных объектов гарнизона города Рашка

БЕЛГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Сербии сбили вражеский беспилотник в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило в среду Минобороны республики.

"В соответствии с приказом президента республики и верховного главнокомандующего президента Вучича <...> части Армии Сербии сегодня после полудня после обнаружения и сопровождения нейтрализовали коммерческий беспилотник, двигавшийся от Копаоника к Рашке. Дрон сбит с применением средств электронной борьбы в непосредственной близости от военных объектов гарнизона города Рашка", - говорится в заявлении военного ведомства.

Газета Večernje novosti сообщила, что Вооруженные силы Сербии ведут поиски дрона в районе Копаоника. Планируется, что дрон будет обнаружен к утру четверга.

Ранее, во вторник, президент Сербии Александар Вучич отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотные летательные аппараты в небе над Центральной Сербией.

Ранее во вторник ВС Сербии были приведены в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косове и Метохии. Вучевич пояснил, что ситуация в Косове и Метохии напряженная, косовары начали исполнять решение о запрете сербских автомобильных номеров. Министр отметил, что никто не хочет воевать, но армия готова выполнить любую задачу.