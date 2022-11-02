Шольц рассчитывает, что Китай повлияет на Россию в ситуации вокруг Украины

По мнению канцлера ФРГ, Москва не страшится применения ядерного оружия

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассчитывает, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН (СБ ООН) повлияет на Россию в ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил в опубликованной в среду статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung перед своим визитом в КНР 3-5 ноября.

"Не только Китай, но и мир изменился. <...> [конфликт России и Украины] поставил под вопрос международный миропорядок и систему безопасности", - считает канцлер. Он полагает, что Москва не страшится применения ядерного оружия. По его мнению, она "тем самым грозит перейти красную линию, которая затронет все человечество".

"Китай еще в начале года в одном из заявлений с другими постоянными членами СБ ООН занял ясную позицию против применения или угроз использования атомного оружия. Как постоянный член СБ ООН Китай несет особую ответственность. Ясные слова Пекина в адрес Москвы важны для защиты Устава ООН и ее принципов", - говорится в статье канцлера. Он указал на то, что к таким принципам "относятся сохранение суверенитета и территориальной целостности всех государств". "Что в Европе касается Украины, то же касается и Азии, Африки или Латинской Америки. Там возникают новые центры многополюсного мира, с которыми мы хотим вступить в партнерские отношения и расширить их", - заявил Шольц.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц 4 ноября совершит визит в Китай, где, как ожидается, проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Это будет первая личная встреча Шольца с китайским лидером после его вступления в должность канцлера. В поездке, по словам Хебештрайта, главу правительства Германии будет сопровождать экономическая делегация. Переговоры будут охватывать весь спектр двусторонних отношений, а также вопросы международной повестки дня, такие как совместные усилия в борьбе с изменением климата, ситуация на Украине и напряженность в регионе Восточной Азии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.