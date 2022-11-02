В ООН надеются на продление зерновой сделки

В организации также выразили надежду на то, что положения соглашений будут выполняться в полном объеме

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. ООН выражает надежду, что зерновая сделка, срок действия которой истекает 19 ноября, будет продлена, а положения соглашений будут выполняться в полном объеме. Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы очень надеемся, что сделка будет продлена и будет выполняться в полном объеме", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что все мировое сообщество заинтересовано в выполнении сделки, а также в "упразднении любых препятствий для торговли российским зерном и удобрениями".

Дюжаррик добавил, что Гутерриш провел в последние дни ряд разговоров о зерновой сделке с представителями РФ. "Генеральный секретарь за последние три дня не говорил непосредственно с российским президентом Владимиром Путиным. Однако он говорил с различными представителями РФ", - сказал Дюжаррик.

29 октября Минобороны РФ сообщило, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". В среду российское оборонное ведомство сообщило, что РФ возвращается к участию в зерновой сделке, получив письменные гарантии от Киева о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы.

В среду, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, президент России Владимир Путин заявил, что даже в случае выхода из зерновой сделки Москва готова поставлять зерно в беднейшие страны мира.