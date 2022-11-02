В ООН считают, что заявления России о недопустимости ядерной войны отражают задачу генсека

В МИД РФ ранее заявили, что Москва при осуществлении политики в области ядерного сдерживания строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Заявления России о недопустимости ядерной войны отражают одну из главных целей пребывания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на своем посту. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил в среду официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Никогда не видеть какого-либо ядерного конфликта является целью генерального секретаря", - сказал он.

Ранее в среду в МИД РФ заявили, что Москва при осуществлении политики в области ядерного сдерживания строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны. В заявлении российского внешнеполитического ведомства также отмечается, что "реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ (оружия массового уничтожения - прим. ТАСС), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства".