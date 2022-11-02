В США намерены добиваться исключения Ирана из Комиссии ООН по положению женщин

По словам вице-президента США Камалы Харрис, Вашингтон "продолжит привлекать к ответственности иранских должностных лиц и организации, ответственные за насилие в отношении протестующих"

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Власти США намерены работать с партнерами над исключением Ирана из Комиссии ООН по положению женщин. Об этом заявила в среду вице-президент США Камала Харрис.

"Власти США считают, что ни одна страна, систематически нарушающая права женщин и девочек, не должна играть роль в какой-либо международной структуре ООН, отвечающей за защиту этих самых прав. <...> Иран своим отрицанием прав женщин и жестоким преследованием своего собственного народа продемонстрировал, что он не подходит для работы в этой комиссии", - сказано в письменном заявлении Харрис.

"Поэтому сегодня США объявляют о своем намерении работать с нашими партнерами над исключением Ирана из Комиссии ООН по положению женщин", - добавила вице-президент США. Она также выразила поддержку участникам протестов в Иране. По словам Харрис, Вашингтон "продолжит привлекать к ответственности иранских должностных лиц и организации, ответственные за насилие в отношении протестующих".

Комиссия ООН по положению женщин отвечает за соблюдение стандартов в области защиты и поощрения прав женщин, а также занимается разработкой предложений по их надлежащему осуществлению. В состав Комиссии входят 45 государств - членов ООН, избираемых сроком на четыре года. Иранское представительство в комиссии заканчивается в 2026 году.

В Иране уже больше месяца не утихают волнения, начавшиеся после похорон 22-летней Махсы Амини, умершей 16 сентября. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

На фоне акций протеста в Иране США и Евросоюз ввели санкции против иранских физических юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона и Брюсселя, ответственны за подавление протестов. В Тегеране считают, что США и ЕС используют санкции в качестве инструмента для усиления социальной напряженности в исламской республике.