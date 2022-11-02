Шольц сообщил, что в Германии зарегистрированы более 1 млн беженцев с Украины

По словам канцлера ФРГ, это является большим вызовом для коммун и регионов

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Свыше 1 млн беженцев с Украины зарегистрированы в Германии; это является большим вызовом для коммун и регионов. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы видим, что война имеет последствия, к примеру, что многие ищут убежища в нашей стране: это свыше 1 млн граждан Украины, которые у нас зарегистрированы", - сказал он, заявив, что нужно "приложить все силы" для прекращения конфликта и достижения мира. При этом Шольц отметил, что приток украинцев "связан с большими проблемами, с которыми столкнулись коммуны, города, общины Германии".

Канцлер сообщил, что власти ФРГ мобилизуют в этом году дополнительно €1,5 млрд для поддержки беженцев с Украины. В следующем году государство выделит еще €1,5 млрд для украинцев, прибывших в Германию, и €1,25 млрд для беженцев из других стран.

Шольц отметил, что наряду с наплывом мигрантов другим вызовом является рост цен, в том числе на энергоносители. "Будет введен потолок цен на газ", - пообещал он, не уточнив даты принятия такой меры. По его словам, частные домохозяйства не будут платить за газ более чем 12 центов за кВт⋅ч, а за электроэнергию - более чем 40 центов за кВт⋅ч. Компании также получат поддержку со стороны государства. Он напомнил, что общий пакет мер правительства по сдерживаю цен на энергоносители составляет €200 млрд.

Федеральное статистическое ведомство ФРГ ранее сообщило, что в сентябре инфляция в Германии ускорилась и достигла рекордных 10%. Бундесбанк в своем отчете предупредил, что германская экономика находится на пороге рецессии. Энергетический кризис в Евросоюзе (ЕС) усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок газа из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.