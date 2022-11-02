В партии "Шор" заявили о попытках властей запугать активистов ее штаба

В "Шор" назвали атаку на партию "жалкой попыткой властей увести общественное мнение от роста тарифов на электроэнергию"

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии провели очередной обыск в штабе оппозиционной партии "Шор" чтобы запугать ее активистов и заблокировать работу по подготовке антиправительственного протеста. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте партии в связи с обыском, которые провела в среду Антикоррупционная прокуратура республики.

"Партия "Шор" расценивает очередные обыски, проведенные в партийном офисе как меру устрашения. Ни малейших правовых оснований для этой силовой акции у правоохранительных органов не было. Единственным "итогом" стало блокирование работы партийного штаба по подготовке акции протеста. Для нас абсолютно очевидно, что очередная атака на партию - жалкая попытка властей увести общественное мнение от роста тарифов на электроэнергию", - отмечается в документе.

В сообщении Антикоррупционной прокуратуры говорится, что в среду в ходе обыска в офисе партии было изъято 321,7 тыс. лей (около $16 тыс.) которые были предназначены для выплаты зарплат руководству и активистам партии. Ранее глава ведомства Вероника Драгалин заявила о 55 обысках в представительствах партии "Шор", в ходе которых задержаны 24 человека по обвинению в финансировании акций протеста, пятерых из них арестовали на 30 суток. По данным прокуратуры, в ходе обысков было изъято около 3,5 млн леев (около $180 тыс.). Со своей стороны Шор подал жалобу в Генеральную прокуратуру, в которой обвинил правоохранителей в превышении полномочий и хищении партийных средств во время обыска.

Акции протеста, организованные партией "Шор", начались в Молдавии летом и проходили в разных регионах страны. Их участники обвиняют правительство в неспособности справиться с экономическим кризисом. Власти также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и давление на оппозицию, лидеров которой арестовывают. Оппозиция также обеспокоена милитаристскими заявлениями руководства страны.

Полиция 16 октября силой разогнала палаточный городок, который находился в сквере между зданиями парламента и администрацией президента с 17 сентября. Большинство оппозиционных партий обвинили проевропейские власти в нарушении закона и диктатуре. Президента страны и правительство за эти решения подвергли критике и западные правозащитники.