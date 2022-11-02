Латвия до февраля продлила режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией

Чрезвычайную ситуацию на фоне миграционного кризиса ввели в августе 2021 года в приграничных Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском районах Латвии, а также в Даугавпилсе

ВИЛЬНЮС, 2 ноября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации на границе Латвии с Белоруссией продлен до 10 февраля 2023 года. Решение об этом одобрило в среду правительство балтийской республики, сообщила пресс-служба кабмина.

"Компетентные органы Литвы и Польши продолжают отмечать попытки незаконного пересечения границы с территории Белоруссии. С учетом этого правительство считает необходимым обеспечение охраны латвийско-белорусской границы в усиленном режиме", - отмечается в сообщении.

Чрезвычайная ситуация на фоне миграционного кризиса была введена в августе 2021 года в приграничных Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском районах Латвии, а также в Даугавпилсе. Данный режим несколько раз продлевался. Решение о последнем по времени продлении действует до 10 ноября.

С 2021 года сотрудники погранохраны Латвии предотвратили незаконный переход границы 7 562 нелегальными мигрантами. За прошедшие сутки таких попыток зафиксировано не было. За то же время литовские пограничники вытеснили обратно в Белоруссию 49 человек, польские - 148 нелегалов.