В Одессе обустроят 141 пункт обогрева

Мэр города Геннадий Труханов допустил, что в таких пунктах придется жить по несколько дней

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Одессы определили 141 объект для обустройства стационарных пунктов обогрева, где жителей обеспечат горячим питанием и теплыми вещами. Об этом в среду сообщил мэр города Геннадий Труханов, допустив, что в таких пунктах придется жить по несколько дней.

"Город должен быть готов к любой чрезвычайной ситуации, прежде всего, это временное размещение и обогрев людей, обеспечение горячей водой и горячим питанием. А как максимум мы должны быть готовыми, что в таких условиях понадобится жить несколько дней, - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале горсовета Одессы. - Сегодня определен 141 объект для обустройства стационарных пунктов обогрева".

По его словам, для таких пунктов закупают генераторы и заготавливают дрова. "В данный момент готовим наши укрытия принимать людей, не только во время тревоги но и для временного размещения. Для этого закупаем генераторы, обогреватели, заготавливаем дрова. Имеем запас медикаментов, теплых вещей, воды и продуктов питания", - отметил Труханов.

По данным пресс-службы горсовета, 67 пунктов обустроят в бомбоубежищах.

Ранее во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что власти столицы готовят более 1 тыс. пунктов обогрева на случай отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения.