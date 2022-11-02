Кабмин Франции вновь провел проект закона о бюджете без голосования в парламенте

В ходе предыдущих рассмотрений проекта бюджета, а также проектов финансирования социального страхования в октябре правительство уже трижды прибегало к использованию этого правового инструмента

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Франции в четвертый раз применило норму, которая позволяет принять проект закона о бюджете без голосования в парламенте. Трансляция заседания в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) велась на ее сайте в среду.

"Так как условия для конструктивного диалога не выполняются, мы должны действовать, - сказала премьер-министр Элизабет Борн. - Согласно пункту 3 статьи 49 Конституции Французской Республики, я принимаю ответственность моего правительства за принятие второй части проекта бюджета на 2023 год и проекта бюджета в целом".

Эта конституционная норма позволяет правительству принимать финансовые законы без голосования в парламенте, если проект документа не набирает необходимого абсолютного большинства голосов депутатов. В случае такого шага парламентарии получают право поставить вопрос о доверии кабинету министров.

В ходе предыдущих рассмотрений проекта бюджета, а также проектов финансирования социального страхования в октябре правительство уже трижды прибегало к использованию этого правового инструмента. После каждого такого случая свои резолюции о недоверии правительству выносили партия "Национальное объединение" и левое движение "Неподчинившаяся Франция". Все эти резолюции впоследствии отклонялись в ходе голосования.

В ответ на очередное принятие проекта бюджета в обход парламента "Неподчинившаяся Франция" уже подготовила новый проект резолюции о недоверии кабмину. "Мы отвергаем превращение пункта 3 статьи 49 Конституции Франции в обычную практику взаимодействия правительства с парламентом", - отмечается в проекте резолюции.

Ни правительство, ни оппозиция не имеют собственного большинства в парламенте, насчитывающем 577 депутатов. Ранее представители оппозиции дали понять, что готовы к досрочным выборам.