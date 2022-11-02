Польша изъяла базу отдыха под Варшавой, арендуемую посольством России с 1980-х годов

По словам замминистра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярки, сейчас проводится инвентаризация и техническая оценка объектов

ВАРШАВА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Польши изъяли базу отдыха "Скубянка" под Варшавой, которую посольство РФ в республике арендовало с 1980-х годов. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка.

"В среду сотрудники Государственного лесничества изъяли и взяли под охрану имущество, арендованное посольством Российской Федерации в Варшаве в лесничестве Яблонна под Варшавой", - сказал он.

По словам Сярки, сейчас проводится инвентаризация и техническая оценка объектов. "Надеюсь, что после завершения этого процесса будут предложены новые варианты использования этой территории", - добавил он.