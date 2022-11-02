2 ноября, 17:57,
обновлено 2 ноября, 18:02

Польша изъяла базу отдыха под Варшавой, арендуемую посольством России с 1980-х годов

Польша изъяла базу отдыха под Варшавой, арендуемую посольством России с 1980-х годов
© AP Photo/ Matthias Schrader, архив

По словам замминистра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярки, сейчас проводится инвентаризация и техническая оценка объектов

ВАРШАВА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Польши изъяли базу отдыха "Скубянка" под Варшавой, которую посольство РФ в республике арендовало с 1980-х годов. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка.

Читайте также
Посольство РФ в Польше будет разбираться с ситуацией вокруг изъятия базы отдыхаГосударственное лесничество Польши хочет изъять российскую базу отдыха под Варшавой

"В среду сотрудники Государственного лесничества изъяли и взяли под охрану имущество, арендованное посольством Российской Федерации в Варшаве в лесничестве Яблонна под Варшавой", - сказал он.

По словам Сярки, сейчас проводится инвентаризация и техническая оценка объектов. "Надеюсь, что после завершения этого процесса будут предложены новые варианты использования этой территории", - добавил он. 

Теги:
РоссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация