СМИ: премьер-министр Франции встретится с канцлером Германии в ноябре

Как отмечает газета Le Figaro, первоначально планировалось, что Элизабет Борн и Олаф Шольц "должны были встретиться в Берлине 29 сентября"

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Элизабет Борн в ноябре проведет в Берлине встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщила в среду газета Le Figaro.

Как отмечает издание, первоначально планировалось, что главы правительств "должны были встретиться в Берлине 29 сентября". Однако, заразившийся коронавирусом Шольц, предложил перевести диалог в режиме видеоконференции, но позднее.

26 октября президент Франции Эмманюэль Макрон и Шольц провели встречу в Париже. Диалог двух лидеров состоялся после отмены запланированного на этот день заседания франко-германского совета министров, которая была перенесена на январь следующего года.

Во французских властных кругах "хотят верить, что состоявшаяся неделю назад встреча Макрона и Шольца позволила преодолеть недопонимание", отмечает Le Figaro, добавляя, что предстоящая встреча глав правительств двух стран должна помочь "разработать дорожную карту и подтвердить желание двигаться вперед вместе".

В последние месяцы отношения Парижа и Берлина стали напряженными на фоне разногласий по вопросам оборонной политики, урегулирования энергетического кризиса в ЕС на фоне украинского конфликта. В Париже также недовольны отказом Берлина договориться об установлении потолка цен на газ и его намерением оказать массивную поддержку немецким предприятиям в размере 200 млрд евро, что, по мнению Франции, ставит в неравное положение другие европейские компании на фоне энергетических трудностей.