Глава МИД Италии выразил готовность работать с Турцией над урегулированием на Украине

Антонио Таяни заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, что "Италия и Турция, являясь дружественными странами, нацелены на укрепление сотрудничества"

РИМ, 2 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни выразил в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу готовность Рима работать с Анкарой над поиском мирного решения для Украины. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении итальянского внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Антонио Таяни сказал своему турецкому коллеге, что Италия и Турция, являясь дружественными странами, нацелены на укрепление сотрудничества. Рим и Анкара заняты поиском мирного решения для Украины", - указывается на странице МИД Италии в Twitter.