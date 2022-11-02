Зеленский призвал Испанию проявить инициативу в восстановлении Украины

Как сообщили в МИД Испании, президент Украины поблагодарил Мадрид за передачу Киеву 30 машин скорой помощи и 14 генераторов

МАДРИД, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский принял в среду в Киеве главу МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, которого призвал проявить инициативу в вопросе восстановления страны. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства королевства.

По ее информации, "украинский лидер поблагодарил Испанию за поддержку", особенно "в приеме украинцев и передаче военных и гуманитарных материалов". "Зеленский попросил Испанию о поддержке для восстановления, призывая нас проявить инициативу", - уточнили в МИД.

Президент Украины также поблагодарил Мадрид за передачу Киеву 30 машин скорой помощи и 14 генераторов.

Ранее в среду Альбарес пообещал помочь Украине в восстановлении страны.