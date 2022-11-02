Белый дом: США будут принимать меры, пока в Иране подвергаются насилию протестующие

По версии пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, иранские власти "прибегает к насилию в отношении собственных граждан лишь за то, что они пользуются основными свободами, базовыми правами"

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Администрация США намерена принимать меры против властей Ирана, пока Вашингтон не посчитает, что они прекратили применять насилие в отношении участников протестов в стране. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее версии, иранские власти "прибегает к насилию в отношении собственных граждан лишь за то, что они пользуются основными свободами, базовыми правами". "Пока Иран не изменит свой подход, Соединенные Штаты продолжат навязывать издержки и призывать к ответу иранских должностных лиц и структуры, которые несут ответственность за насилие и подавление протестов, гражданского общества, нарушение прав женщин", - утверждала Жан-Пьер.

"Пока Иран не изменит свой подход, Соединенные Штаты продолжат навязывать издержки и призывать к ответу иранских должностных лиц и структуры, которые несут ответственность за насилие и подавление протестов, гражданского общества, а также нарушение прав женщин", - утверждала Жан-Пьер.

В Иране уже больше месяца не утихают волнения, начавшиеся после похорон 22-летней Махсы Амини, умершей 16 сентября. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. Иранская организация судебной медицины 7 октября опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

На фоне беспорядков в Иране США и Евросоюз ввели санкции против иранских физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона и Брюсселя, ответственны за подавление протестов. В Тегеране считают, что США и ЕС используют санкции в качестве инструмента для усиления социальной напряженности в исламской республике.