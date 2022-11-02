США рассчитывают на продолжение сотрудничества с Израилем независимо от исхода выборов

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что власти США не берутся давать преждевременных оценок относительно состава нового правительства Израиля по итогам выборов

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Власти США не берутся давать преждевременных оценок относительно состава нового правительства Израиля по итогам выборов, рассчитывают на продолжение сотрудничества с еврейским государством при любом исходе голосования. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге в среду.

"Не хочу забегать вперед. Мы рады видеть такую высокую явку на этих выборах. Пока все голоса не подсчитаны, еще слишком рано строить предположения о точном составе следующей правящей коалиции", - сказала она. "Мы с нетерпением ожидаем продолжения работы с израильским правительством над нашими общими интересами и ценностями", - подытожила Жан-Пьер.

Ранее в среду газета The Times of Israel проинформировала, что блок правых и религиозных партий во главе с партией "Ликуд" экс-премьера, лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху укрепляет лидерство на состоявшихся 1 ноября досрочных парламентских выборах в Израиле и после подсчета 84,7% голосов пока получает контроль над 65 из 120 мест в Кнессете (парламенте). Партия "Еш атид" нынешнего премьера Яира Лапида продолжает идти второй по количеству парламентских мандатов и пока получает 24 места в парламенте.

Как отмечает The Times of Israel, к настоящему моменту подсчитаны 97% так называемых обычных бюллетеней, позднее избирком объявит результаты подсчета бюллетеней голосовавших досрочно дипломатов и военнослужащих, а также заключенных. Это так называемые двойные конверты, которых в общей сложности насчитывается порядка 500 тыс. Как замечает газета, после их подсчета общий расклад сил между партиями еще может измениться.