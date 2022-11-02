В МИД ЮАР сообщили о подписании соглашение о прекращении боевых действий на севере Эфиопии

Как отметила глава ведомства Наледи Пандор, "состоявшиеся переговоры открыли дорогу к миру"

ПРЕТОРИЯ, 2 ноября. /ТАСС/. Церемония подписания делегациями федерального правительства Эфиопии и повстанцев штата Тыграй соглашения о прекращении боевых действий состоялась в среду в Претории после девяти дней переговоров. Об этом сообщила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

"Состоявшиеся переговоры открыли дорогу к миру, - отметила она. - В длившемся два года конфликте не оказалось ни победивших, ни побежденных". Пандор подчеркнула, что обе стороны взяли сейчас на себя обязательства прекратить боевые действия.

"Два года усилий по достижению мира в Эфиопии принесли свои плоды, однако мы находимся только в начале мирного процесса, - заявил в свою очередь присутствовавший на церемонии подписания соглашения посредник на переговорах от Африканского союза, бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо. - Выполнение достигнутого соглашения имеет решающее значение для его успеха".

Соглашение, подтверждая суверенитет и территориальную целостность Эфиопии, также предусматривает упорядоченное и скоординированное разоружение сторон, восстановление правопорядка на севере Эфиопии, беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи, восстановление коммунальных и иных услуг, включая банковские и телекоммуникационные.

"Подписанное в ЮАР соглашение представляет собой фундаментальный шаг в движении Эфиопии по пути реформ, - отметил премьер-министр страны Абий Ахмед в специальном заявлении. - Наша приверженность делу мира остается непоколебимой, а наши обязательства сотрудничать для выполнения условий соглашения сильны".

Глава делегации эфиопского правительства советник по национальной безопасности премьер-министра Редван Хусейн указал на важность выполнения условий соглашения. "Все положения документа должны быть соблюдены", - подчеркнул он. В свою очередь представитель делегации Тыграя на переговорах член исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграя Гетачев Реда заявил, что повстанцы пошли на "болезненные уступки". "Соглашение должно немедленно выполняться на местах", - заметил он.

Мятеж в Тыграе

Повстанцы подняли в ноябре 2020 года в Тыграе мятеж, атаковав на территории штата базы федеральных сил. Вслед за этим они начали продвижение на юг страны с целью заблокировать эфиопскую столицу Аддис-Абебу, однако правительственным силам удалось остановить их наступление. Федеральные власти и руководство повстанцев обменялись 24 августа обвинениями в нарушении существовавших между ними с минувшей весны гуманитарного перемирия и прекращения огня. Бои вспыхнули на юге Тыграя и на севере соседнего штата Амхара. 1 сентября руководство повстанцев обвинило власти Эфиопии и соседней Эритреи в начале наступления на их позиции на северо-западе Тыграя, а 9 сентября - в наступлении на северо-востоке штата. Африканский союз предложил сторонам под своей эгидой переговоры, которые начались в ЮАР 25 октября. Сейчас они завершились достижением первого соглашения.