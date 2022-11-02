СМИ: МИД Чехии принял решение с 2023 года полностью закрыть посольство в Кабуле

Функции кабульского диппредставительства перейдут посольству Чехии в Исламабаде

ПРАГА, 2 ноября. /ТАСС/. МИД Чехии принял решение закрыть с 1 января 2023 года свое посольство в столице Афганистана из-за ситуации с безопасностью в этой стране. Как сообщает в среду информационное агентство CTK, глава МИД Ян Липавский проинформировал об этом решении чешское правительство.

Внешнеполитическое ведомство не видит перспективы укрепления безопасности в Афганистане и отмечает, что ситуация в этой сфере продолжает ухудшаться. С учетом обстановки в стране и текущего уровня двусторонних отношений министерство считает оправданным закрытие посольства.

Функции кабульского диппредставительства перейдут посольству Чехии в Исламабаде (Пакистан). Прага продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану, но с 2023 года будет это делать через свои неправительственные организации, работающие на афганской территории, отмечает CTK.

В августе 2021 года движение "Талибан" (запрещено в РФ) начало наступление на Кабул и в итоге установило контроль над столицей и страной. Многие дипмиссии во время штурма столицы эвакуировались в безопасную зону в аэропорту Кабула. После окончательного прихода талибов часть посольств либо временно приостановили деятельность, либо начали работать в ограниченном режиме. Некоторые дипмиссии не функционируют до сих пор.

МИД Чехии в августе прошлого года эвакуировал весь персонал и охрану посольства на родину, а 4 сентября 2021 года принял решение временно закрыть свое посольство в Кабуле.