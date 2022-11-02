Глава Гагаузии обеспокоена применением силы к митингующей в Кишиневе оппозиции

Ирина Влах обратила внимание, что протестные настроения в стране не идут на спад, к выступлениям готовятся новые партии

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах считает, что применение силы к митингующей оппозиции повлечет рост агрессии в обществе. Такую обеспокоенность она высказала в среду на встрече с депутатом Европейского парламента, членом парламентской группы ЕС - Молдова Марией Грапини, которая находится с визитом в Кишиневе.

"Применение полицией силы в отношении мирных демонстрантов, не представляющих реальной угрозы общественной безопасности - это очень опасный прецедент, который приведет к росту уровня агрессии и ненависти в обществе и подорвет доверие граждан к правоохранительным органам", - сказала Влах.

Она обратила внимание, что протестные настроения в стране не идут на спад, к выступлениям готовятся новые партии. "В этом контексте заявления официальных лиц о вмешательстве Кремля в молдавскую политику звучат малоубедительно для граждан, озабоченных тем, как прокормить семьи и оплатить счета", - отметила глава автономии. По ее мнению, в Молдавии присутствует "реальный риск возникновения кризиса легитимности партии власти".

Протесты начались в Молдавии летом. Их участники обвиняют правительство Натальи Гаврилицы в неспособности справиться с экономическим кризисом. Власти страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за давление на представителей оппозиции, лидеров которой арестовывают. Оппозиция также обеспокоена милитаристскими заявлениями властей на фоне ситуации на Украине.

В октябре спецназ полиции силой разогнал палаточный городок, который находился в сквере между зданиями парламента и администрации президента с 17 сентября. Полиция препятствует мирным митингам оппозиции, из-за чего между правоохранителями и демонстрантами периодически происходят столкновения. В этот период ряд лидеров оппозиции оказался под арестом, среди них экс-президент страны Игорь Додон, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, уголовные дела были заведены примерно на половину депутатов парламента от оппозиции.