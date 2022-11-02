Белый дом удалил твит об увеличении пособий для пожилых после замечаний пользователей

Они обратили внимание на закон от 1972 года, в котором прописано, что размер пособий должен корректироваться в соответствии с индексом потребительских цен

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Белый дом в среду удалил публикацию в социальной сети Twitter о значительном увеличении социального пособия для пожилых американцев благодаря президенту Джо Байдену после того, как пользователи платформы указали на закон от 1972 года, обязывающий корректировать размер выплат в соответствии с уровнем инфляции.

"Размер пособия социального обеспечения для пожилых вырос на рекордное за 10 лет значение благодаря лидерству президента Байдена", - заявлялось в публикации Белого дома от 1 ноября.

Пользователи платформы обратили внимание на закон от 1972 года, в котором прописано, что размер пособий должен корректироваться в соответствии с индексом потребительских цен. Платформа прикрепила соответствующую заметку о контексте под оригинальной публикацией. В среду запись исчезла из официального аккаунта Белого дома.

Новый владелец Twitter Илон Маск положительно отозвался о функции, позволяющей пользователям добавлять заметки с контекстом. Он заявил, что стремится сделать эту соцсеть самым достоверным источником информации на Земле.

По итогам июля показатель роста потребительских цен в США в годовом выражении составлял 9,1%, это максимальный показатель с ноября 1981 года. По итогам августа инфляция в США замедлилась до 8,3% в годовом выражении.