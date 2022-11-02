2 ноября, 19:22,
обновлено 2 ноября, 19:48

Эрдоган заявил, что Шольц теперь выступает за поиск общего языка с Путиным

Канцлер ФРГ изменил свою позицию, считает турецкий президент

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию и теперь выступает за поиск общего языка с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A-Haber.

"Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка", - приводит его слова газета Sabah. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияГерманияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипШольц, Олаф
© Информационное агентство ТАСС
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