Эрдоган заявил, что Шольц теперь выступает за поиск общего языка с Путиным

Канцлер ФРГ изменил свою позицию, считает турецкий президент

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию и теперь выступает за поиск общего языка с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A-Haber.

"Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка", - приводит его слова газета Sabah.