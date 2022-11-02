Госдеп заявил, что США могут ввести новые санкции против КНДР за "поставки оружия" России

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что США также намерены привлекать КНДР к ответственности за ее ракетную программу

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. США изучат, какие дополнительные шаги они могут предпринять против КНДР в ответ на якобы имеющие место поставки вооружений России. Об этом заявил в среду на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Так же, как мы используем все инструменты для противодействия предоставлению Ираном оружия России, мы будем действовать и в отношении поставок оружия России из КНДР, - сказал он. - В отношении обеих стран действуют санкции. Мы будем искать дополнительные инструменты. Мы считаем, что страны по всему миру, особенно те из них, которые имеют влияние на КНДР, постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут ответственность за полное выполнение санкций, которые единогласно ввел сам Совет Безопасности".

"Мы намерены привлекать КНДР к ответственности за ее ракетную программу, но также и за поставки оружия России", - добавил Прайс.

Ранее в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти КНДР якобы скрытным образом направляют в Россию артиллерийские снаряды для применения их в рамках специальной военной операции на Украине.