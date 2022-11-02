2 ноября, 19:48
Военная операция на Украине

Глава МИД Ирана высказался за урегулирование конфликта на Украине

Хосейн Амир Абдоллахиян указал на необходимость прекращения огня и обеспечения мира

ТЕГЕРАН, 2 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в проведенном в среду телефонном разговоре с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем высказался за прекращение огня и урегулирование конфликта на Украине.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Министр иностранных дел в очередной раз подтвердил принципиальную позицию Исламской Республики Иран относительно войны на Украине, указав на необходимость прекращения огня и обеспечения мира", - говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

Теги:
УкраинаИранВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация