Байден: США будут сохранять присутствие дополнительных сил в Европе длительное время

После начала спецоперации на Украине США объявили о переброске дополнительных сил в Европу для укрепления восточного фланга НАТО

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут сохранять присутствие дополнительных войск в Европе в течение длительного времени. Об этом американский президент Джо Байден заявил в среду журналистам, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

"Они будут там длительное время", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как долго дополнительные силы США будут оставаться в Польше и других странах НАТО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против РФ масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Кроме того, США объявили о переброске дополнительных сил в Европу для укрепления восточного фланга НАТО. При этом президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, что не намерен отправлять американские войска на Украину.