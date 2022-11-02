Министр обороны Израиля и глава Пентагона обсудили обстановку на Западном берегу и Иран

Бени Ганц и Ллойд Остин "согласились с необходимостью принять меры в связи с иранской агрессией", сообщила пресс-служба израильского Минобороны

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц провел в среду со своим американским коллегой Ллойдом Остином телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили обстановку на Западном берегу реки Иордан и ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Разговор был сфокусирован на продолжающихся контртеррористических усилиях Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в Иудеи и Самарии [израильское обозначение Западного берега реки Иордан], в особенности в районе Наблуса, после террористических атак, которые привели к гибели израильских мирных граждан и военнослужащих", - говорится в сообщении.

Помимо этого, добавили в пресс-службе, Ганц и Остин "обсудили злонамеренные иранские действия на Ближнем Востоке". Они также затронули тему предполагаемых поставок иранских беспилотников российской стороне для использования в районах боевых действий на Украине, добавили в Минобороны. "Министры согласились с необходимостью принять меры в связи с иранской агрессией", - отмечается в сообщении.

Официальные лица РФ и Ирана неоднократно отвергали утверждения ряда западных СМИ о поставках иранских беспилотников России для использования их на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения информационным вбросом и подчеркнул, что РФ использует беспилотники отечественного производства.