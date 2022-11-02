Эрдоган заявил, что еще в октябре указывал на ошибочный подход Европы в отношении Путина

По словам президента Турции, это произошло во время саммита Европейского политического сообщества в Праге

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что во время саммита Европейского политического сообщества в Праге в октябре объяснял лидерам Европы, что они неправильно поступают в отношении президента России Владимира Путина.

"С кем бы я ни говорил в Праге, все высказываются против господина Путина. Я говорил им: "вы поступаете неправильно", - сказал он в интервью телеканалу A Haber. - Стали бы вы, как лидер, терпеть, если бы на вас напали таким образом? Я бы тоже не стал, если бы это случилось со мной. Вот что делает господин Путин".