2 ноября, 20:39

Эрдоган заявил, что еще в октябре указывал на ошибочный подход Европы в отношении Путина

Эрдоган заявил, что еще в октябре указывал на ошибочный подход Европы в отношении Путина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

По словам президента Турции, это произошло во время саммита Европейского политического сообщества в Праге

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что во время саммита Европейского политического сообщества в Праге в октябре объяснял лидерам Европы, что они неправильно поступают в отношении президента России Владимира Путина.

"С кем бы я ни говорил в Праге, все высказываются против господина Путина. Я говорил им: "вы поступаете неправильно", - сказал он в интервью телеканалу A Haber. - Стали бы вы, как лидер, терпеть, если бы на вас напали таким образом? Я бы тоже не стал, если бы это случилось со мной. Вот что делает господин Путин". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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