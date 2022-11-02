Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет на $535 млн

В США полагают, что власти Финляндии используют эти ракеты для "увеличения своих национальных запасов, укрепления наземной и воздушной обороны на северном фланге Европы"

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил возможную продажу Финляндии американских управляемых ракет GMLRS и другого оборудования на $535 млн. Об этом сообщило в среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, американское внешнеполитическое ведомство "одобрило возможную продажу властям Финляндии GMLRS и связанного с этим оборудования примерно на $535 млн". "Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону проверенного партнера, который играет важную роль в поддержании политической стабильности и обеспечении экономического развития в Европе. Для интересов США жизненно важно помогать Финляндии развивать и поддерживать мощный потенциал <...> самообороны", - подчеркнули в ведомстве.

Американская сторона полагает, что власти Финляндии используют эти ракеты для "увеличения своих национальных запасов, укрепления наземной и воздушной обороны на северном фланге Европы". "Наращивание национальных запасов играет важную роль для обороны Финляндии и сдерживания из-за ухудшающейся ситуации в сфере безопасности в Европе", - поясняется в заявлении.

Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.