2 ноября, 21:09,
обновлено 2 ноября, 21:33

СБ ООН не принял резолюцию России по биолабораториям США на Украине

СБ ООН не принял резолюцию России по биолабораториям США на Украине
© AP Photo/ Craig Ruttle

За документ проголосовали РФ и Китай, против высказались Великобритания, США и Франция, еще девять стран воздержались от голосования

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН не принял в среду проект российской резолюции, которая предусматривала создание комиссии Совбеза по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.

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За документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Великобритания, США и Франция. Остальные члены Совбеза - Албания, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ - воздержались.

В документе предлагалось, чтобы СБ ООН постановил сформировать комиссию в составе всех его членов "для того, чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории, а также представить доклад совету с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования государства - участников конвенции в ходе ее Девятой обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября - 16 декабря".

Как заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, западные делегации фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. 

Теги:
УкраинаСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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