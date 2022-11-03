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Военная операция на Украине

Глава МИД Италии считает, что необходимо добиваться переговоров Путина и Зеленского

Глава МИД Италии считает, что необходимо добиваться переговоров Путина и Зеленского
Глава МИД Италии Антонио Таяни
© Михаил Метцель/ ТАСС

При этом Антонио Таяни уточнил, что мир должен опираться на принцип справедливости

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что необходимо добиваться договоренностей между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в среду вечером в эфире новостной программы на Canale 5.

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"Целью должно быть соглашение, встреча Путина и Зеленского, чтобы они смогли сесть за стол переговоров", - сказал Таяни. При этом он уточнил, что мир должен опираться на принцип справедливости. "Справедливость означает отстаивание территориальной целостности Украины", - добавил итальянский министр. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаИталияРоссияТаяни, АнтониоЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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