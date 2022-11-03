СМИ: президент Греции и министр обороны посетят в четверг Киев для передачи БМП-1

По информации издания Ieidiseis.gr, речь идет о боевых машинах советского производства, которые поддерживались в полной боеготовности на островах Эгейского моря

АФИНЫ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Греции Катерина Сакелларопулу вместе с министром национальной обороны Никосом Панайотопулосом посетят Киев, где состоится передача БМП-1 украинской армии. Об этом сообщил в среду греческий новостной портал Ieidiseis.gr.

"Президент Греческой Республики отправится завтра в Киев поездом через Польшу в сопровождении министра обороны и руководителя его офиса. Визит связан с прибытием греческих БМП-1 на украинский фронт. Речь идет о боевых машинах советского производства, которые поддерживались в полной боеготовности на островах Эгейского моря, и их отправка [на Украину] вызывает резкую реакцию оппозиции", - отмечает издание.

Официальная информация о предстоящем визите главы греческого государства и руководителя Минобороны в Киев пока не распространялась.

Портал также утверждает, что Министерство национальной обороны Греции готовится отправить на Украину дополнительное количество 155-миллиметровых боеприпасов.

"Не бывает и дня, чтобы больше половины руководства Минобороны не уезжало с различными официальными и торжественными визитами, необходимость участия в большинстве из них следовало бы проверить. Только в последние сутки один из руководителей находится на конференции в Иордании, другой сопровождает президента Греции на Украину, третий завершает цикл визитов в США, Францию, Австралию", - говорится в сообщении.

Обмен боевыми машинами пехоты

31 мая во время встречи премьер-министра Греции Кириакос Мицотакис и канцлера ФРГ Олафа Шольца была достигнута договоренность о предоставлении БМП-1 производства бывшей ГДР (получены в 1994 г.) для отправки на Украину и об одновременной их замене равным количеством БМП типа Marder немецкого производства.

По сообщениям СМИ, в 1990-х годах Греция получила из Германии по льготной цене примерно 500 БМП-1, которые ФРГ достались в наследство от армии ГДР. Позднее эти советские БМП-1 были модернизированы и доведены до стандартов НАТО. На ходу остаются 185 БМП-1. В сентябре этого года Министерство национальной обороны Греции сообщило, что Греция отправит на Украину 40 БМП-1, взамен получит столько же немецких Marder. Пока в Грецию прибыли только пять БМП Marder 1A3.

При этом, по сведениям портала Ieidiseis.gr, ФРГ намерена поставить Греции БМП Marder, снятые с производства и без боеприпасов, взамен на готовые к применению БМП-1 советского производства.

Местные СМИ утверждали, что Германия хотела бы, чтобы немецкие БМП не размещались на греческих островах, чтобы не дразнить Турцию, которая выступает с требованиями "демилитаризации греческих островов". При этом греческая оппозиция обвиняла правительство страны в том, что БМП-1 отправляются на Украину с греческих островов, ослабляя их оборону, а германские Marder будут направлены не на острова. Мицотакис ранее пояснил, что "боевые бронированные машины Marder будут направлены в область Эврос [на сухопутную границу Греции с Турцией], поскольку, как считают вооруженные силы [Греции], именно там они нужны".