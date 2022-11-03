Госдеп США одобрил возможную продажу Австралии самолетов на $6,35 млрд

Власти Австралии ранее запросили США продать 24 самолетов C-130J-30 и оборудования к ним

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Австралии военно-транспортных самолетов C-130J-30 и различного оборудования на 6,35 млрд долларов. Об этом сообщило в среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, американское внешнеполитическое ведомство "одобрило возможную продажу <...> властям Австралии самолетов C-130J-30 и связанного с ними оборудования примерно на $6,35 млрд". В документе уточняется, что власти этой страны ранее запросили США о продаже 24 таких самолетов, а также запчастей и других систем.

"Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, - подчеркнули в ведомстве. - Австралия является одним из важнейших наших союзников в западной части Тихого океана".

Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.