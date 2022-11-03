Президент Бразилии призвал сторонников разблокировать дороги

Жаир Болсонару отметил, что акции протеста нарушают права других людей на свободное перемещение и наносят ущерб экономике страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду обратился к своим сторонникам с просьбой разблокировать автотрассы, перекрытые ими в знак протеста против результатов выборов главы государства, по итогам которых победителем был объявлен социалист Луис Инасиу Лула да Силва.

"Знаю, что вы расстроены, и я расстроен не меньше. Я тоже ожидал иного результата. Но нужно сохранять голову на плечах", - сказал он во время трансляции в соцсетях.

Президент подчеркнул, что акции протеста носят спонтанный характер. Он пояснил, что блокировка дорог нарушает права других людей на свободное перемещение и наносит ущерб экономике страны. "Прошу вас, разблокируйте дороги. С моей точки зрения, такие методы протеста не могут считаться законными. Протестуйте в иных формах и в иных местах. Это приветствуется и является частью демократии", - сказал Болсонару, отметив, что и без этого по всей Бразилии проходят манифестации против избрания Лулы да Силвы, которые не нарушают законов.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов. Около 32 млн человек не явились на избирательные участки.

Вскоре после объявления результатов по всей стране начались локальные перекрытия дорог сторонниками Болсонару, которые к вечеру понедельника приобрели национальный масштаб. Местами их участники устраивали на дорогах баррикады из горящих покрышек. На этом фоне глава Высшего избирательного суда Бразилии (выполняет функции ЦИК) Алешандри ди Морайс приказал полицейским расчистить автодороги, занятые сторонниками действующего президента. Сам Болсонару во вторник заявил, что народные выступления "стали следствием возмущения и ощущения несправедливости в связи с выборными процессами", однако попросил своих сторонников выражать протест мирно, не создавая неудобств другим соотечественникам.

В среду во многих бразильских городах прошли многочисленные акции сторонников Болсонару. Манифестанты с флагами и транспарантами собирались напротив военных гарнизонов, комплексов зданий штабов, учебных заведений ВС с призывами к военным не допустить прихода к власти Лулы да Силвы.