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обновлено 3 ноября, 00:34
Ракетные запуски в КНДР

Береговая охрана Японии сообщила о запуске трех ракет КНДР за день

Береговая охрана Японии сообщила о запуске трех ракет КНДР за день
© AP Photo/ Ahn Young-joon

В Токио предполагают, что они были баллистические

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. КНДР за день осуществила три запуска, предположительно, баллистических ракет. Об этом сообщила в четверг береговая охрана Японии.

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Ранее береговая охрана проинформировала, что траектория первой ракеты проходила через воздушное пространство страны в районе префектур Мияги, Ниигата и Ямагата. Впоследствии министр обороны Японии Ясукадзу Хамада опроверг эту информацию, заявив, что ракета упала в Японское море. Глава оборонного ведомства также заявил, что одна из запущенных затем двух ракет пролетала расстояние 750 км, и максимальная высота ее полета составила 2 тыс. км.

Власти Японии в настоящее время уточняют детали осуществленных КНДР ракетных запусков. При канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды создан экстренный штаб по сбору информации в связи с запусками. 

Теги:
ЯпонияКНДРРакетные запуски в КНДР
© Информационное агентство ТАСС
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