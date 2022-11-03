СМИ: первая запущенная КНДР ракета не пролетала над территорией Японии

Ранее береговая охрана Японии сообщила, что траектория ракеты проходила через воздушное пространство в районе префектур Мияги, Ниигата и Ямагата

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии установило, что запущенная в четверг первая ракета КНДР не пролетала через воздушное пространство страны. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на японское Минобороны.

Береговая охрана Японии ранее проинформировала, что траектория ракеты проходила через воздушное пространство страны в районе префектур Мияги, Ниигата и Ямагата. Она упала в Тихом океане.

КНДР в четверг осуществила запуск трех ракет, предположительно баллистических. Сведения об обстоятельствах произошедшего в настоящее время устанавливаются властями Японии. При канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды создан экстренный штаб по сбору информации в связи с запусками.