Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракет

Токио передал эту информацию Пхеньяну по линии посольства в Пекине

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным в четверг запуском ракет. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"В связи с запуском ракет мы немедленно выразили суровый протест КНДР по линии посольства в Пекине", - подчеркнул он.

Как ранее заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, все три запущенные КНДР ракеты являлись, предположительно, баллистическими. Они упали в Японское море, ни одна из них не пролетала над территорией Японии. Одна из трех запущенных ракет, согласно данным министра, пролетела 750 км, а максимальная высота ее полета составила 2 тыс. км. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что первая запущенная КНДР ракета могла быть межконтинентальной.

Японские власти продолжают уточнять детали осуществленных КНДР ракетных запусков. При канцелярии Кисиды создан экстренный штаб по сбору информации. К настоящему времени сведений о нанесении какого-либо ущерба не поступало.