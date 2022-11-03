NYT: США должны скорее привести Украину за стол переговоров

Как пишет издание, "сохранять участие США на уровне, соответствующем их интересам, становится все труднее"

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. США должны скорее привести Украину за стол переговоров во избежание прямого столкновения НАТО с Россией. Такую позицию изложил бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, профессор Джорджтаунского университета (Вашингтон) Чарльз Купчан в статье, опубликованной в среду в газете The New York Times.

По словам автора, администрация президента США Джо Байдена "сделала правильный выбор, назвав поддержку Украины стратегическим приоритетом, но не жизненным интересом", и "не вступая в конфликт напрямую". Однако "сохранять участие США на уровне, соответствующем их интересам, становится все труднее", признает Купчан. Он отмечает, что "во избежание риска разрастания конфликта до прямого столкновения НАТО и России Вашингтону нужно, чтобы Киев был более прозрачен относительно своих военных планов, а чиновники США должны быть больше вовлечены в то, как Киев ведет войну". Необходимо "прямое участие США в оперативном планировании Украины", считает Купчан.

Как считает автор, "риск более широкого конфликта между НАТО и Россией растет с каждым днем", а экономические последствия конфликта на Украине грозят "подкосить западную демократию". "США и их союзникам пора напрямую участвовать в определении стратегических целей Украины, управлении конфликтом и достижении его дипломатического завершения", - пишет Купчан. "Западу скорее нужно свести Украину и Россию за столом переговоров и совершить дипломатическое усилие с целью завершения войны и достижения соглашения по территориям", - излагает он свою позицию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине. Он отметил, что Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что переговоры по Украине следует вести в первую очередь с Вашингтоном, поскольку Киев действует "по указке извне".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.

Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.