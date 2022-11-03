Yonhap: запуск межконтинентальной ракеты КНДР закончился неудачей

СЕУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Запуск, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты КНДР завершился неудачей. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на оценки южнокорейских военных.

"Полет ракеты большой дальности Северной Кореи после отделения второй ступени не оценивается как нормальный", - приводит агентство заявление южнокорейских военных.

По данным южнокорейских военных, примерно в 07:40 (01:40 мск) из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря была запущена баллистическая ракета большой дальности. По их мнению, высока вероятность, что это была межконтинентальная ракета. Около 08:39 (02:39 мск) из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря были запущены, по оценкам, две баллистические ракеты малой дальности.