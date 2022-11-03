США осудили запуск межконтинентальной ракеты КНДР

В Госдепартаменте считают, что он нарушает резолюции Совбеза ООН и демонстрирует угрозу для соседних стран

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают новый запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР, считают, что он нарушает резолюции Совбеза ООН и демонстрирует угрозу для соседних стран и региона. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Соединенные Штаты осуждают запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Этот запуск является отчетливым нарушением целого ряда резолюций Совбеза ООН, и он демонстрирует ту угрозу, которую незаконные программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет КНДР представляют для ее соседей, региона, международного мира и безопасности, а также глобального режима нераспространения", - заявил он.

"Вместе с международным сообществом мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и начать устойчивый и содержательный диалог", - добавил Прайс.

В четверг агентство Yonhap со ссылкой на оценки южнокорейских военных сообщило, что новый запуск ракеты КНДР завершился неудачей. По данным военных Республики Корея, примерно в 07:40 (01:40 мск) из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря была запущена баллистическая ракета большой дальности. Высока вероятность, что это была межконтинентальная ракета. Около 08:39 (02:39 мск) из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря были запущены две баллистические ракеты малой дальности. Они преодолели расстояние в 330 км на максимальной высоте около 70 км, предельная скорость достигла 5 Махов, сообщили в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея.

В этом году КНДР запускала межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) семь раз, включая пуск в четверг, пишет Yonhap. В предыдущий раз пуск МБР состоялся в мае.

Ранее Пхеньян выступил с критикой учений США и Республики Корея, которые он считает репетицией войны с КНДР. 1 ноября секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон заявил, что Сеул и Вашингтон "заплатят страшную цену", если решат вторгнуться в КНДР.