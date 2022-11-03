Представители Японии, США и Республики Корея осудили ракетные пуски КНДР

Такэхиро Фунакоси, Сон Ким и Ким Гон назвали произошедшее "угрозой для безопасности региона, а также серьезным и очевидным вызовом мировому сообществу"

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Ким Гон в ходе состоявшихся в четверг телефонных переговоров осудили очередные ракетные пуски КНДР. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что стороны назвали произошедшее "угрозой для безопасности региона, а также серьезным и очевидным вызовом мировому сообществу". В связи с этим участники переговоров подтвердили курс на продолжение сотрудничества трех стран в сфере обеспечения безопасности.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил журналистам, что одна из трех запущенных в четверг КНДР ракет могла быть межконтинентальной. По данным Минобороны Японии, она пролетела 750 км, максимальная высота ее полета составила 2 тыс. км.

После первого запуска в нескольких префектурах Японии сработала экстренная система оповещения. Также поступала информация, что ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Вместе с тем министр обороны Ясукадзу Хамада уточнил, что ракета, как было подтверждено после анализа, пропала с радаров над Японским морем и упала там же.

Две другие ракеты были, по данным Минобороны, запущены через час после первой с интервалом 10 минут. Они пролетели около 350 км, поднявшись на максимальную высоту 50 км, и также упали в Японское море. Согласно информации береговой охраны Японии, все три ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны. К настоящему времени сведений о возникновении ущерба в связи с произошедшим не поступало.

КНДР в последнее время регулярно осуществляет запуски баллистических ракет в сторону Японского моря. В начале октября одна ракета пролетела над японской северной префектурой Аомори и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. При этом она смогла преодолеть 4,6 тыс. км, что является максимальным расстоянием за все время проводимых Пхеньяном испытаний.