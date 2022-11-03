СМИ: в Турции планируют реализовать новые проекты по созданию ракетного оружия

Планируется увеличить дальность полета ракеты "Тайфун"

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о реализации его страной новых проектов по созданию ракетного оружия и планах увеличения дальности первой национальной баллистической ракеты "Тайфун". Его высказывания в четверг приводит газета Sabah.

"Мы планируем увеличить дальность полета ракеты "Тайфун", которая сейчас составляет 561 километр. Придет время, мы сообщим хорошие новости о таких ракетах, как CENK ("Дженк") и GEZGIN ("Гезгин"), - сказал Эрдоган, не приведя подробностей.

Местные СМИ отмечают, что турецкий президент впервые огласил название секретного проекта "Дженк" по созданию одноименной баллистической ракеты. "Гезгин" является крылатой ракетой, которой планируется оснащать истребители F-16 и беспилотник Bayraktar Akinci ("Байрактар Акынджи"). Радиус поражения составляет 275 километров.

Испытания ракеты "Тайфун" были проведены Турцией в октябре над Черным морем. Разработанная турецкой компанией Roketsan ("Рокетсан") она поразила цель на расстоянии 561 км за 458 секунд.