СМИ: Токио модернизирует порты и аэропорты в интересах их военного использования

По данным газеты "Иомиури", особое внимание предполагается уделить самой южной префектуре Окинава

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии разрабатывает программу модернизации за счет государственного бюджета гражданских аэропортов и портов таким образом, чтобы их могли без помех использовать боевые самолеты и военные корабли в случае чрезвычайных обстоятельств. Как сообщила в четверг газета "Иомиури", особое внимание предполагается уделить самой южной префектуре Окинава, расположенной в непосредственной близости от острова Тайвань, в зоне которого Токио усматривает опасность вооруженного конфликта.

В частности, в этом районе есть только два гражданских аэропорта с взлетно-посадочными полосами длиной три тыс. м, где могут приземляться тяжелые военно-транспортные самолеты. На расположенном на расстоянии 110 км от Тайваня японском острове Ёнагуни морской порт не в состоянии принимать военные корабли. Модернизацию этой инфраструктуры предполагается начать уже в 2023 финансовом году за счет государственных ассигнований.

Их планируется проводить за счет расходов на нужды различных гражданских ведомств и министерства обороны. Проект военного бюджета Японии на 2023 финансовый год включает в себя более 90 статей без указания суммы конкретных ассигнований, что сделает реальные расходы на нужды вооруженных сил существенно больше указанных в документе. Ожидается, что эта сумма впервые превысит 1% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

В текущем финансовом году военные расходы составляют чуть меньше 1% ВВП. Эксперты полагают, что с учетом неконкретизированных статей объем ассигнований на вооруженные силы в следующем финансовом году фактически выйдет на уровень 6,5 трлн иен (46,6 млрд долларов по текущему курсу). Правящая Либерально-демократическая партия страны выступает за то, чтобы в течение пяти лет довести их до уровня 2% ВВП или чуть выше.