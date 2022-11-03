В Турции заявили о нормализации работы морского коридора по вывозу зерна с Украины

Глава Минобороны страны Хулуси Акар отметил, что Анкара предпринимает необходимые усилия по продлению зерновой сделки

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил в четверг, что функционирование морского коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины после возвращения России к участию в зерновой сделке полностью нормализовано.

"Мы получили письменные гарантии от Украины, передали их [министру обороны РФ] Сергею Шойгу. В 12:00 среды работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия", - сказал Акар в интервью телеканалу Habertürk.

Глава Минобороны также заявил, что Турция предпринимает необходимые усилия с целью продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 19 ноября.

"Зерновой коридор, созданный на основе договоренностей в Стамбуле 22 июля, на сегодняшний день является самым надежным, быстрым и объемным способом вывоза зерна. В течение трех месяцев вывезено 10 млн тонн сельскохозяйственной продукции, мы рассчитываем на рост объемов экспорта. В ближайшие дни истекает срок стамбульских договоренностей. Мы продолжаем работу с нашими партнерами по продлению сделки", - сказал он.

Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Россия 2 ноября решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Москве заявили, что оставляют за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.