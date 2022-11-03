СМИ: силы безопасности Ирана нейтрализовали террористическую ячейку на западе страны

По данным агентства IRNA, группировка действовала в провинции Илам и была причастна к организации недавних беспорядков в стране

ТАСС, 3 ноября. Силы безопасности Ирана выявили на западе страны и уничтожили террористическую ячейку. Об этом сообщило в четверг агентство IRNA.

По данным агентства, группировка действовала в провинции Илам и была причастна к организации недавних беспорядков в стране. Террористы планировали нападение на объекты, которые находятся под управлением вооруженных сил и органов безопасности. Велось кустарное производство гранат и зажигательных бомб. По предварительным данным, группировка имела связи с зарубежными центрами.