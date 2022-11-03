СМИ: инспекция военными США оружия на Украине грозит эскалацией конфликта

Как пишет обозреватель портала 19fortyfive.com Джек Бакби, само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Инспекция американскими военными вооружения на Украине грозит эскалацией конфликта. Об этом в среду заявил в статье для портала 19fortyfive.com обозреватель Джек Бакби.

"Небольшое количество американских военнослужащих было переброшено на Украину, чтобы начать проверку поставляемого Западом оружия. Хотя солдаты не будут сражаться с российскими войсками на украинской земле, эту новость можно считать эскалацией, поскольку войска НАТО до сих пор оказывали помощь украинским силам на соседних территориях", - пишет Бакби.

Обозреватель утверждает, что американские войска только будут помогать украинскому правительству контролировать современное вооружение. Однако "само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте", - пишет Бакби.

"Неясно, что может произойти, если в результате российского удара погибнут американские солдаты, но это можно считать нападением на НАТО", - полагает обозреватель. Однако Джек Бакби уверен, что США подготовились к этому развитию событий.