FT: Сунак отказался от крупной железнодорожной программы

По словам представителя Даунинг-стрит, правительство сосредоточится на программах в рамках уже выделенного бюджета, а "от дополнительных обещаний Лиз Трасс откажется" из-за пересмотра статей расходов

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об отказе от проекта по созданию скоростной железной дороги на севере Англии, о реализации которого заявляла его предшественница Лиз Трасс. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times (FT).

По словам представителя Даунинг-стрит, правительство сосредоточится на программах в рамках уже выделенного бюджета, а "от дополнительных обещаний Трасс откажется" из-за пересмотра статей расходов.

Однако, как утверждает представитель лоббистской группы Northern Powerhouse Partnership Анри Мюрисон, подобное решение - это "серьезная неудача на пути совершенствования транспортной инфраструктуры". По его мнению, оно будет сдерживать рост инвестиций в экономику Соединенного Королевства.

Трасс в целях "уменьшения регионального неравенства" хотела построить железнодорожную сеть Northern Powerhouse Rail. Проект оценивался в £100 млрд (около $113 млрд).

Лиз Трасс объявила об отставке 20 октября. На посту премьер-министра она провела менее 50 дней, установив антирекорд.