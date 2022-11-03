3 ноября, 08:08,
обновлено 3 ноября, 08:20

Посол Великобритании покинула МИД РФ

© Стрингер/ ТАСС

Дебора Броннерт пробыла в здании российского дипведомства более получаса

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт отказалась от комментариев для прессы после посещения МИД РФ, куда она была вызвана из-за участия британских специалистов в подготовке атак Киева на Севастополь, передает корреспондент ТАСС.

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Дипломат пробыла в здании российского дипведомства более получаса.

Снаружи посла ожидали порядка 20 журналистов и операторов, но дипломат быстро проследовала к своему автомобилю.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва предоставит Броннерт сведения с доказательствами о вовлеченности Великобритании в атаку на базу Черноморского флота в Севастополе и диверсию на "Северных потоках", затем ознакомит с базовыми материалами широкую общественность. 

Теги:
ВеликобританияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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