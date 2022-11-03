В Турции сообщили о выходе шести сухогрузов из портов Украины

С начала реализации инициативы объемы перевезенного зерна превысили 9,7 млн тонн, сообщили в турецком Минобороны

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Шесть судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки. Об этом сообщил в четверг глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"С возобновлением реализации инициативы вывоза зерна порты Украины покинули шесть судов с зерном. С начала реализации инициативы число сухогрузов, которые вышли с Украины, достигло 426, объемы перевезенного ими зерна превысили 9,7 млн тонн", - приводит слова министра военное ведомство Турции.

Россия 2 ноября решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Москве заявили, что оставляют за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.